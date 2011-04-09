الأهلي يبلغ نهائي كأس مصر لكرة السلة بفوزه على الجزيرة

القاهرة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية في كأس مصر لكرة السلة بعد فوزه على الجزيرة 78-75 في الدور قبل النهائي أمس الجمعة.

وأنهى الأهلي الربع الأول متقدما 28-15 لكن الجزيرة نجح في تعويض الفارق والخروج من الربع الثاني متقدما 39-36.

وتقاسم الفريقان السيطرة في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل 60-60 قبل أن ينهي الأهلي المباراة لصالحه بفارق ثلاث نقاط.

وسيلعب الأهلي في النهائي مع جاسكو أو سموحة اللذين سيلتقيان في مباراة قبل النهائي الأخرى في بورسعيد في وقت لاحق من اليوم السبت.

وستقام المباراة النهائية باستاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

م ص - س ب - ف ع (ريض)