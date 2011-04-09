الملياردير جورز يتوصل لاتفاق لشراء نادي بيستونز (سلة)

ديترويت (ميشيجان) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - توصل المليادير توم جورز الذي يقيم في مدينة لوس انجليس الامريكية لاتفاق لشراء فريق ديترويت بيستونز الذي ينافس في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين من العائلة التي تملك الفريق.

ولم يتم الكشف عن البنود النهائية للعقد.

وقدرت مجلة فوربس قيمة فريق بيستونز بحوالي 480 مليون دولار قبل نحو عام قبل ان تعيد تقدير قيمته بنحو 360 مليون دولار هذا العام.

وستنتظر صفقة بيع بيستونز التي يتوقع ان تتم بحلول الثلاثين من يونيو حزيران المقبل موافقة رابطة دوري السلة الامريكي.

ا ع ل - ف ع (ريض)