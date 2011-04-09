فيتل الالماني أول المنطلقين في سباق ماليزيا للسيارات

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من جون اوبرايان

سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - حقق بطل العالم الالماني سيباستيان فيتل سائق فريق رد بول أفضل زمن في التجارب التأهيلية لسباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات الجولة الثانية من بطولة العالم لفورمولا 1 اليوم السبت ليكون أول المنطلقين في السباق المقرر غدا الأحد بعدما تفوق علبى البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين في حلبة سيبانج.

وسينطلق الاسترالي مارك ويبر زميل فيتل في رد بول من المركز الثالث في السباق بعدما سجل زمنا يقل بفارق 0.205 ثانية عن حامل اللقب.

وحقق فيتل الفوز بالسباق الماليزي في العام الماضي ويتطلع الآن لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة بعد فوزه بالسباق الافتتاحي للموسم في استراليا قبل أسبوعين وبعدما أنهى الموسم الماضي بانتصارين متتاليين.

وبدا فيتل (23 عاما) سعيدا بأدائه في التجارب التأهيلية.

وقال السائق الالماني لأعضاء فريقه عبر دائرة الاتصال الداخلي وهو يهديء من سرعة سيارته بعد احتلال المركز الأول في التجارب التأهيلية للمرة 17 في مسيرته بالبطولة "هذا هو ما اتحدث عنه ايها الشباب. لقد قمتم بعمل عظيم."

وكان رد بول فضل عدم استخدام نظام استعادة الطاقة الحركية (كيرز) بسبب مشكلات تتعلق بالاعتماد عليه صادفها في استراليا لكن السرعة الإضافية التي يوفرها لسياراتي الفريق في المسارات المستقيمة الطويلة بحلبة سيبانج كانت كافية لإقناع الفريق باستخدام هذا النظام في ماليزيا.