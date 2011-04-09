الزمالك ينهي الاستعداد لاستئناف الدوري المصري بلقاء القادسية (قدم)

القاهرة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال نادي الزمالك الباحث عن لقبه الأول في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منذ سبعة مواسم إنه سيختتم الاستعدادات لاستئناف المسابقة المحلية بمواجهة القادسية بطل الكويت في مباراة ودية غدا الأحد.

ويستعد الزمالك متصدر الترتيب لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الذي توقف منذ يناير كانون الثاني الماضي إثر ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وستختتم مباراة القادسية الذي توج أمس الجمعة بلقبه الثالث على التوالي في الدوري الكويتي جولة خليجية للزمالك حقق خلالها الفوز على أبها السعودي والتضامن الكويتي.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك اليوم السبت أن الفريق الذي يدربه حسام حسن يسعى للاطمئنان على عناصره الاساسية قبل استئناف الدوري.

م ص - س ب - ف ع (ريض)