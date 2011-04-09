تراجع اهداف فيراري بعد يوم سيء في التجارب التأهيلية (سيارات)

من جون اوبرايان

سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - واصل فيراري بدايته البطيئة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت بعد أن قدمت سيارتاه مرة أخرى سرعة أقل من المنافسين في التجارب التأهيلية لسباق جائزة ماليزيا الكبرى.

وتراجع فيراري في السباق الافتتاحي للموسم في استراليا قبل أسبوعين بعد تفوقه المثير في التجارب السابقة لانطلاق الموسم في اسبانيا ويبدو في طريقه لانتكاسة أخرى بعدما احتل سائقاه الاسباني فرناندو الونسو والبرازيلي فيليبي ماسا المركزين الخامس والسابع على الترتيب اليوم.

وحقق الونسو الفائز بلقبين في بطولة العالم زمنا يقل بثانية واحدة تقريبا عن الالماني سيباستيان فيتل سائق رد بول وصاحب أفضل زمن اليوم ليثير حيرة ستيفان دومنيكالي رئيس فيراري الذي بات يتمنى أن يحالف التوفيق الفريق بأي شكل.

وقال دومنيكالي للصحفيين بعدما تابع تفوق رد بول ومكلارين ليحتل سائقوهما الأربعة المراكز الأربعة الأولى في قائمة المنطلقين "في الوقت الحالي لسنا قادرين على المنافسة على مركز أول المنطلقين لأن الفريقين الآخرين أسرع منا بكثير."

وأضاف "لكن هدفنا كان الوجود وراءهما مباشرة وهو ما نجحنا فيه. بالتأكيد لسنا سعداء بأن يكون الفارق بيننا وبين أسرع سيارة ثانية واحدة.. لكن هذا هو أداؤنا في الوقت الراهن."

وتابع "هناك توقعات بطقس متقلب غدا (الأحد) وهو ما قد يخلط الأشياء. لكن السيارتين والسائقين أمامهم سباق صعب. لو قمنا بكل شيء بطريقة جيدة فيما يتعلق بالاستراتيجية فسيكون بوسعنا تحقيق مركز جيد."

وقدم الونسو أداء جيدا لينهي سباق استراليا في المركز الرابع لكنه لم يظهر الكثير من التحسن منذ ذلك الوقت ويمكنه الآن فقط أن يتمنى تكرار نفس النتيجة في ماليزيا.

وقال الونسو "نحتاج لتقديم أداء جريء لكي نعوض الفارق. في نفس الوقت علينا أن نلتزم بالهدوء وأن نحافظ على تركيزنا."

س ب - ف ع (ريض)