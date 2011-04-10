نتيجة سباق جائزة ماليزيا الكبرى (سيارات)

سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتيجة سباق جائزة ماليزيا الكبرى الجولة الثانية من بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات والذي أقيم اليوم الأحد.

السائق الفريق الزمن

1-الالماني سيباستيان فيتل رد بول ساعة و37 دقيقة و39.832 ثانية.

2-البريطاني جنسون باتون مكلارين +3.261 ثانية

3-الالماني نيك هايدفيلد رينو +25.075 ثانية

4-الاسترالي مارك ويبر رد بول +26.384 ثانية

5-البرازيلي فيليبي ماسا فيراري +36.958 ثانية

6-الاسباني فرناندو الونسو فيراري +57.248 ثانية

7-الياباني كاموي كوباياشي ساوبر +دقيقة و6.439 ثانية

8-البريطاني لويس هاميلتون مكلارين +دقيقة و9.957 ثانية

9-الالماني مايكل شوماخر مرسيدس +دقيقة و24.896 ثانية

10-البريطاني بول دي ريستا فورس انديا +دقيقة و31.563 ثانية

س ب (ريض) arsp