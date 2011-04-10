نتيجة سباق جائزة ماليزيا الكبرى (سيارات)
سيبانج (ماليزيا) 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتيجة سباق جائزة ماليزيا الكبرى الجولة الثانية من بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات والذي أقيم اليوم الأحد.
السائق الفريق الزمن
1-الالماني سيباستيان فيتل رد بول ساعة و37 دقيقة و39.832 ثانية.
2-البريطاني جنسون باتون مكلارين +3.261 ثانية
3-الالماني نيك هايدفيلد رينو +25.075 ثانية
4-الاسترالي مارك ويبر رد بول +26.384 ثانية
5-البرازيلي فيليبي ماسا فيراري +36.958 ثانية
6-الاسباني فرناندو الونسو فيراري +57.248 ثانية
7-الياباني كاموي كوباياشي ساوبر +دقيقة و6.439 ثانية
8-البريطاني لويس هاميلتون مكلارين +دقيقة و9.957 ثانية
9-الالماني مايكل شوماخر مرسيدس +دقيقة و24.896 ثانية
10-البريطاني بول دي ريستا فورس انديا +دقيقة و31.563 ثانية
س ب (ريض) arsp
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