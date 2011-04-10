الهلال يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي بعد الفوز على الشباب

الرياض 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - اقترب الهلال من الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بعد فوزه على جاره الشباب بهدفين مقابل هدف واحد في ختام منافسات الجولة 22 للمسابقة اليوم الأحد.

وسجل السويدي الدولي كريستيان فليلمسون هدف التقدم للهلال بعد انفراده بالمرمى اثر تلقيه تمريرة رائعة من نواف العابد في الدقيقة 39.

وأضاف البديل أحمد علي مهاجم منتخب مصر الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلص المدافع البرازيلي مارسيلو تفاريس الفارق بتسجيله هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 54.

ورفع الهلال رصيده الى 52 نقطة في صدارة الترتيب متقدما بفارق تسع نقاط على اقرب منافسيه قبل أربع جولات على نهاية المسابقة فيما تجمد رصيد الشباب عند 36 نقطة في المركز الرابع.

وبقي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد فوزه على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم الاتحاد بهدفين في الشوط الأول سجلهما نونو اسيس ونايف هزازي في الدقيقتين 17 و28 لكن عصام الراقي سجل هدفا للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وانهى كل فريق اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد باولو جورج من الاتحاد في الدقيقة 56 وعبد العزيز البيشي من الوحدة بعد اربع دقائق.

واستمر الوحدة بعد الخسارة في المركز الثاني عشر بالقائمة التي تضم 14 فريقا برصيد 18 نقطة.

وفي لقاء اخر اقيم اليوم تعادل النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة مع مضيفه الأهلي صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة.