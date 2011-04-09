ايفرتون يهزم ولفرهامبتون 3-صفر في الدوري الانجليزي لكرة القدم

لندن 9 ابريل نيسان (رويترز) - فاز ايفرتون على مضيفه ولفرهامبون واندرارز 3-صفر في افتتاح منافسات الجولة 32 لدوري انجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم السبت وعزز اماله في التأهل لكأس الأندية الاوروبية.