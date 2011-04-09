اتش.ار.تي سعيد لمجرد التأهل للمشاركة في سباق ماليزيا (سيارات)

سيبانج (ماليزيا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - احتفل فريق اتش.ار.تي اليوم السبت بعدما احتل سائقاه المركزين الأخيرين في التجارب التأهيلية لسباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات اليوم لكن مع تحقيق الزمن المطلوب للمشاركة في السباق المقرر غدا الأحد.

وفشل السائقان الايطالي فيتانطونيو ليوتسي والهندي نارين كارثيكيان في التأهل لسباق استراليا قبل أسبوعين بسبب قاعدة تلزم السائقين بتحقيق زمن لا يزيد بأكثر من 107 بالمئة عن أفضل زمن في التجارب بعد الجولة الأولى.

وقال ليوتسي للصحفيين في طقس حار ورطب بحلبة سيبانج "إنه أمر رائع للجميع لأننا حققنا أزمنة أقل بكثير من نسبة 107 بالمئة. هذه مجرد خطوة أولى للفريق.. لقد قمنا بعمل رائع ونجحنا في تحسين السيارة كثيرا عما كانت عليه في استراليا."

وأضاف "أنا فخور بالعمل الذي قام به الجميع منذ بدء اختبار السيارة في استراليا إلى أن أصبحت الآن في حالة جيدة هنا في سيبانج."

وشارك الفريق في استراليا بسيارتين لم يسبق تجربتهما قبل بداية الموسم وأمضى دقيقتين فقط في التجارب الحرة ليوم الجمعة بحلبة البرت بارك في ملبورن.

وتابع ليوتسي "أثبتنا أن المشكلة في استراليا لم تكن في السرعة لكن في الوقت الذي قضيناه في الحلبة.. كان لدينا نصف يوم فقط لتجربة السيارة مقارنة بثلاثة أشهر حصلت عليها الفرق الاخرى."