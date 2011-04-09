دورتموند المتصدر يتعادل مع هامبورج 1-1 في دوري المانيا

برلين 9 ابريل نيسان (رويترز) - أحرز بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل بصعوبة مع مضيفه هامبورج 1-1 في الجولة 29 للمسابقة اليوم السبت.

وكاد دورتموند أن يتلقى الخسارة الثانية في اخر أربع مباريات لكن هدف البديل البولندي ياكوب بلاشيكوفسكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني منح فريق الصدارة التعادل بعد أن تقدم هامبورج بهدف للهولندي رود فان نستلروي من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وأنهى هامبورج المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أنيس بن حتيرة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78.

وفشل بايرن ميونيخ حامل اللقب في تقليص الفارق مع المتصدر واهدر تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع نورمبرج.

ويتصدر دورتموند الدوري برصيد 66 نقطة متقدما بثماني نقاط على باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني الذي سيلعب مع سانت باولي غدا الأحد.

ويأتي هانوفر في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد الفوز 2-صفر على ماينتس صاحب المركز الخامس برصيد 45. ويحتل بايرن ميونيخ المركز الرابع برصيد 52 نقطة.