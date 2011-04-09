الرياضي يحتفظ بصدارة دوري السلة اللبناني‏ رغم الخسارة أمام الحكمة

بيروت 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - حافظ النادي الرياضي بيروت حامل اللقب على صدارة الدوري اللبناني لكرة السلة رغم خسارته أمام غريمه التقليدي الحكمة 89-82 في مباراة مؤجلة بدور الثمانية للمسابقة اليوم السبت.

وجمع الرياضي 75 نقطة ويتقدم بفارق نقطتين على الشانفيل الذي يحتل المركز الثاني ويأتي المتحد في المركز الثالث برصيد 72 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الحكمة الرابع.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة ونجح الرياضي في أن يفرض سيطرته على اللعب في بداية اللقاء وتقدم في نهاية الربعين الأول والثاني بنتيجة 23 -13و 39-33.

لكن الحكمة استعاد توازنه وقلص الفارق قبل أن يتقدم في نهاية الربع الثالث 59-57.

وبلغت الاثارة ذروتها في الربع الاخير الذي شهد التعادل بين الفريقين ست مرات كان اخرها 80-80.

وبدا أن الرياضي في طريقه لتحقيق الفوز عندما تقدم 82-81 قبل ان يعود الحكمة ويحسم المباراة لمصلحته بتسجيله ثماني نقاط متتالية في الدقيقة الاخيرة.

وقاد الامريكي جارنيت طومسون الحكمة للفوز بتسجيله 27 نقطة واستحوذاه على ثماني كرات مرتدة كما ساهم مواطنه داريل واتكينز في صنع هذا الانتصار بتسجيله 24 نقطة وأضاف غالب رضا 16 نقطة في سلة فريقه السابق.

وكان الامريكي نايت جونسون أفضل مسجل للرياضي برصيد 20 نقطة واضاف مواطنه لورين وودز 19 نقطة.

وسيخوض الرياضي مباراته الاخيرة بدور الثمانية امام الشانفيل يوم الاربعاء قبل أن تبدأ مباريات المربع الذهبي في نهاية الاسبوع المقبل.