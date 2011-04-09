فحص طبي لعفروتو لاعب الأهلي بعد إصابته بدوار للمرة الثانية خلال شهر

القاهرة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال الأهلي المدافع عن لقب دوري مصر الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إن لاعبه الشاب مصطفى عفروتو سيخضع لفحص طبي شامل بعد أن أصيب بدوار للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وذكر النادي بموقعه على الانترنت أن عفروتو (22 عاما) أصيب بدوار شديد ولم يتمكن من استكمال التدريب مع الفريق الذي يستعد لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وهذه المرة الثانية التي يصاب فيها عفروتو - الذي تألق مع منتخب مصر تحت 20 عاما في نهائيات كأس العالم لهذه المرحلة السنية عام 2009 - بهذه الأعراض بعدما كان واحدا من أربعة لاعبين قال النادي إنهم اشتكوا من دوار مماثل في 22 مارس اذار الماضي.

ونقل الأهلي الذي سيواجه اتحاد الشرطة في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل عن طبيب الفريق وليد عبد الباقي قوله إن عفروتو سيخضع لفحوص شاملة للاطمئنان على حالته بشكل عام.

وأضاف عبد الباقي "اللاعب لا يعاني من أى إصابة وإنما هذه الفحوص للاطمئنان عليه بشكل كامل."