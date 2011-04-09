ناني يقود يونايتد للفوز على فولهام واحكام قبضته على قمة دوري انجلترا

لندن 9 ابريل نيسان (رويترز) - وسع مانشستر يونايتد المتصدر الفارق مع أقرب منافسيه إلى عشر نقاط بعد فوزه على فولهام 2-صفر رغم غياب مهاجمه وين روني في الجولة 32 لدوري انجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتمكن البرتغالي ناني من تعويض غياب روني الموقوف وصنع هدفي يونايتد لزميليه ديميتار برباتوف وانطونيو فالنسيا في الدقيقتين 12 و32.

وأصبح رصيد يونايتد 69 نقطة من 32 مباراة متقدما بعشر نقاط على ارسنال الذي خاض 30 مباراة وسيلعب في ضيافة بلاكبول غدا الأحد.

وأراح اليكس فيرجسون مدرب يونايتد مجموعة من لاعبيه الأساسيين قبل ملاقاة تشيلسي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال اوروبا يوم الثلاثاء المقبل منهم الحارس ادوين فان دير سار وبارك جي سونج وخافيير هرنانديز بينما شارك مايكل كاريك في اخر ثلاث دقائق.

وصنع ناني هدفي يونايتد بشكل مشابه إذ توغل في المرة الاولى بفضل سرعته ثم مرر الكرة لبرباتوف الذي احرز هدف التقدم ورفع رصيده إلى 21 هدفا في صدارة هدافي المسابقة رغم جلوسه في كثير من الأحيان على مقاعد البدلاء.

وجاء الهدف الثاني بعدما مرر ناني كرة نحو فالنسيا الذي حولها برأسه من مدى قريب إلى داخل المرمى. وخرج فالنسيا قبل نحو ربع ساعة من نهاية اللقاء وشارك بدلا منه مايكل أوين.