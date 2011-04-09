الجواد بالاجريجز يفوز بسباق جراند ناشيونال للخيول في ليفربول

ليفربول (انجلترا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سار المدرب دونالد مكين على نهج والده جينجر مكين الفائز باللقب أربع مرات ليفوز مع الجواد بالاجريجز بسباق جراند ناشيونال للخيول في مضمار اينتري بليفربول اليوم السبت.

وتفوق الجواد بالاجريجز بقيادة الفارس جيسون مجواير على منافسة قوية من الفارس سام ويلي كوهين على صهوة الجواد اوسكار تايم ليفوز بالسباق.

وجاء في المركز الثالث الجواد دونت بوش ات الذي فاز بالسباق العام الماضي.