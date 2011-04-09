دورتموند المتصدر يتعادل مع هامبورج 1-1 في دوري المانيا

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برلين 9 ابريل نيسان (رويترز) - أحرز ياكوب بلاشيكوفسكي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التعادل 1-1 مع مضيفه هامبورج في الجولة 29 للمسابقة اليوم السبت.

وأضاف دورتموند نقطة إلى رصيده ليصبح 66 نقطة ويوسع إلى ثماني نقاط الفارق الذي يتفوق به في الصدارة قبل خمس جولات من النهاية.

وسيلعب باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة مع سانت باولي غدا الأحد.

وكاد دورتموند أن يتلقى الخسارة الثانية في اخر أربع مباريات لكن هدف البديل البولندي بلاشيكوفسكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني منح فريق الصدارة التعادل بعد أن تقدم هامبورج بهدف للهولندي رود فان نستلروي من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وأنهى هامبورج المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنيس بن حتيرة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78.

ويسعى دورتموند للفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2002.

ومني بايرن ميونيخ حامل اللقب بانتكاسة في صراعه لإنهاء الموسم في المركز الثالث المؤهل لتصفيات دوري أبطال اوروبا بعد تعادله 1-1 مع مضيفه نورمبرج في حين استعاد هانوفر هذا المركز بفوزه 2-صفر على ماينتس.