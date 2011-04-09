تأهل وفاق سطيف وشبيبة القبائل لقبل نهائي كأس الجزائر

الجزائر 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أكمل وفاق سطيف وشبيبة القبائل عقد المتأهلين الى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الجزائر لكرة القدم بعد فوزهما على أمل مروانة وشباب بلوزداد اليوم السبت.

وانتظر وفاق سطيف حتى الوقت الاضافي من أجل انتزاع بطاقة التأهل بعد الفوز 1-صفر على أمل مروانة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

وسجل كوه تراوري لاعب بوركينا فاسو هدف وفاق سطيف في الدقيقة الثانية من الشوط الاضافي الأول بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بدون أهداف.

وسحق شبيبة القبائل منافسه شباب بلوزداد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل فارس حميتي هدف التقدم لشبيبة القبائل في الدقيقة 14 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وأحرز محمد تجار الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 55 وتبعه سفيان يونس بالهدف الرابع في الدقيقة 83 فيما سجل لشباب بلوزداد يوسف صايبي في الدقيقتين 40 و86.

وانضم وفاق سطيف وشبيبة القبائل الى اتحاد الحراش ومولودية وهران اللذين تأهلا لقبل النهائي أمس الجمعة.

وستجرى قرعة الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.