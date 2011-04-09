سيلتيك يفوز ويعزز تصدره للدوري الاسكتلندي (قدم)

جلاسجو 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - وسع سيلتيك إلى خمس نقاط الفارق الذي يتفوق به في صدارة الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل كريس كومونز هدفا في الدقائق الأخيرة ليمنحه الفوز 1-صفر على سانت ميرين اليوم السبت.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق البديل كومونز في الدقيقة 79 ليرفع سيلتيك وصيف بطل الموسم الماضي رصيده إلى 73 نقطة من 30 مباراة مقابل 68 نقطة لغريمه التقليدي رينجرز حامل اللقب الذي سيلعب في ضيافة هاميلتون غدا الأحد.

وبقي هارتس في المركز الثالث برصيد 60 نقطة رغم تعادله بدون أهداف على أرضه مع مذرويل صاحب المركز السادس.

وفاز دندي يونايتد 2-صفر على سان جونستون ليعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.