عشرة لاعبين يطالبون الزمالك بمستحقات مالية أو فسخ عقودهم (قدم)

القاهرة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك متصدر الترتيب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تلقى إخطارا من اتحاد الكرة المحلي بأن عشرة لاعبين يطالبون بمستحقات متأخرة لدى النادي أو فسح عقودهم.

ويستعد الزمالك - الذي يزور الكويت حاليا لمواجهة بطلها القادسية في مباراة ودية غدا الأحد - للعب أمام حرس الحدود في الدوري المصري يوم الخميس المقبل بعد توقف المسابقة منذ يناير كانون الثاني الماضي.

واشتكت أندية مصرية من مشاكل مالية بسبب توقف المنافسات إثر ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك قبل نحو شهرين.

وقال إبراهيم الذي يواجه ناديه عقوبة محتملة من الاتحاد الافريقي بعد اقتحام مئات المشجعين لأرص الملعب عقب الخروج من دوري أبطال افريقيا على يد الافريقي التونسي "تلقيت رسالة بالفاكس من اتحاد الكرة تفيد بأن هناك عشرة لاعبين يطالبون بالحصول على نسبة 25 في المئة قيمة مستحقات متأخرة."

وأضاف لرويترز "خزينة النادي خاوية وأنا في موقف لا أحسد عليه واسعى لحل المشكلة."

وتقدم محامي اللاعبين العشرة وبينهم الحارس عبد الواحد السيد قائد الفريق وحسين ياسر محمدي لاعب منتخب قطر بشكوى للاتحاد المصري يطالبون فيها بالحصول على مستحقاتهم المالية أو فسخ عقودهم مع الزمالك.

وقال إبراهيم إن قيمة المستحقات المتأخرة للاعبين تصل لنحو 3.5 مليون جنيه (نحو 589 ألف دولار).

ورفض إبراهيم توجيه اللوم للاعبيه وقال إنه يسعى لتوفير المبالغ المطلوبة على وجه السرعة.