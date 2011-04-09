ريال مدريد يستعد لقمة دوري اسبانيا بالفوز على بيلباو 3-صفر

مدريد 9 ابريل نيسان (رويترز) - استعد ريال مدريد لمواجهة غريمه برشلونة بالفوز على مضيفه اتليتيك بيلباو 3-صفر في افتتاح منافسات الجولة 31 لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز كاكا أول هدفين لريال مدريد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 14 و54 وأضاف البديل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وهذه اخر مباراة لريال في الدوري قبل ملاقاة برشلونة المتصدر في مباراة قمة المسابقة يوم 16 ابريل نيسان الجاري وسيلعب الفريقان مجددا بعدها بأربعة أيام في نهائي كأس ملك اسبانيا.

وأصبح رصيد ريال مدريد 76 نقطة في المركز الثاني متأخرا بخمس نقاط عن برشلونة الذي سيلعب مع الميريا في وقت لاحق اليوم.