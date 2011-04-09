انترناسيونالي يهزم كييفو 2-صفر في الدوري الايطالي

ميلانو 9 ابريل نيسان (رويترز) - حافظ انترناسيونالي حامل اللقب على اماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه كييفو 2-صفر في افتتاح منافسات الجولة 32 للمسابقة اليوم السبت.

وأحرز استيبان كامبياسو الهدف الأول في الدقيقة 66 وأضاف مايكون الهدف الثاني قبل ست دقائق من نهاية اللقاء.

ويأتي هذا الفوز ليقلل من الضغوط على ليوناردو مدرب انترناسيونالي بعد الخسارة في اخر مباراة في الدوري أمام غريمه ميلانو المتصدر 3-صفر ثم السقوط على أرضه أمام شالكه الألماني 5-2 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا.

وأصبح رصيد انترناسيونالي 63 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن ميلانو الذي سيلعب مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة فيورنتينا غدا الأحد في ختام منافسات الجولة.