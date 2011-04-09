السيلية في موقف صعب بعد الهزيمة أمام العربي في الدوري القطري

الدوحة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فاز العربي على السيلية بهدف مقابل لا شيء في الجولة 21 لدوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل البرازيلي كابوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 ليرفع العربي رصيده الى 40 نقطة ويتقدم الى المركز الثالث.

وتأزم موقف السيلية بعد الخسارة اذ بقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة متقدما بنقطتين فقط على الأهلي الذي يتذيل الترتيب وستحدد الجولة القادمة والأخيرة في المسابقة الفريق الذي سيهبط بشكل مباشر من دوري الاضواء.

ويتصدر لخويا الترتيب برصيد 48 نقطة بعد أن ضمن احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه عقب فوزه على أم صلال 3-صفر أمس الجمعة.