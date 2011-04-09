هدف المناصفي يمنح المغرب التطواني الفوز على الفتح في الدوري المغربي

(لاضافة تعادل وداد فاس)

الرباط 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - سجل المغرب التطواني هدفا مبكرا ليفوز على ضيفه الفتح الرباطي 1-صفر اليوم السبت في الجولة 24 للدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز عبد الرزاق المناصفي هدف المغرب التطواني بعد مرور تسع دقائق من زمن اللقاء.

وارتقى المغرب التطواني إلى المركز الثامن رافعا رصيده إلى 29 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن الفتح الرباطي الذي ظل في المركز السادس.

وكان المغرب التطواني هو الأفضل من بداية المباراة التي احتضنها استاد سانية الرمل في تطوان وكاد الظهير الأيمن زكريا الملحاوي أن يفتتح التسجيل لكنه سدد كرة ابعدها نور الدين ايت عبد الواحد بعد أن خدعت الحارس عصام بادة في الدقيقة الثانية.

وقاد لاعب الوسط أحمد جاحوح هجمة من وسط الملعب ومرر الكرة نحو ياسين لكحل الذي ارسلها بسرعة لزميله المناصفي الذي توغل بين المدافعين بفضل سرعته وسدد بيسراه على يمين الحارس محرزا هدف التقدم لاصحاب الارض.

وتحرك هجوم الفتح الرباطي بعد الهدف بحثا عن إدراك التعادل وسدد هشام فاتحي الكرة بضربة رأس في الدقيقة 17 لكنها مرت فوق العارضة.

وبدأ المغرب التطواني الشوط الثاني بتهديد مرمى الزوار ونفذ لكحل ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء في الدقيقة 50 لكن الحارس ابعد الكرة بصعوبة.