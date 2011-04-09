انترناسيونالي يهزم كييفو 2-صفر ويصعد للمركز الثاني بدوري ايطاليا

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روما 9 ابريل نيسان (رويترز) - حافظ انترناسيونالي حامل اللقب على اماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه كييفو 2-صفر في افتتاح منافسات الجولة 32 للمسابقة اليوم السبت.

وأحرز استيبان كامبياسو الهدف الأول في الدقيقة 66 وأضاف مايكون الهدف الثاني قبل ست دقائق من نهاية اللقاء.

ويأتي هذا الفوز ليقلل من الضغوط على ليوناردو مدرب انترناسيونالي بعد الخسارة في اخر مباراة في الدوري أمام غريمه ميلانو المتصدر 3-صفر ثم السقوط على أرضه أمام شالكه الألماني 5-2 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا.

وأصبح رصيد انترناسيونالي 63 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن ميلانو الذي سيلعب مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة فيورنتينا غدا الأحد.

وتلقى انترناسيونالي الفائز باللقب في اخر خمسة مواسم دفعة كبيرة بعودة لوسيو لخط الدفاع وبعد بداية متوسطة المستوى لحامل اللقب أهدر الفريق فرصتين لإحراز الهدف الأول خلال نحو دقيقة واحدة.

وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 15 بعدما توغل السريع يوتو ناجاتومو من ناحية اليسار لكنه فشل في تمرير الكرة للمهاجم الكاميروني صمويل ايتوو.

وبعد ذلك مرر مايكون كرة إلى جيامباولو باتسيني الذي أهدر فرصة ثمينة عندما أطاح بالكرة بعيدا.