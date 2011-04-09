السيلية في موقف صعب بعد الهزيمة 1-صفر أمام العربي في الدوري القطري

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الدوحة 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فاز العربي على السيلية بهدف مقابل لا شيء في الجولة 21 لدوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل البرازيلي كابوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 ليرفع العربي رصيده الى 40 نقطة ويتقدم الى المركز الثالث.

وتأزم موقف السيلية بعد الخسارة اذ بقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة متقدما بنقطتين فقط على الأهلي الذي يتذيل الترتيب وستحدد الجولة القادمة وهي الأخيرة في المسابقة الفريق الذي سيهبط بشكل مباشر من دوري الاضواء.

وفي مباراة غير مؤثرة على المنافسة على المربع الذهبي أو الهروب من الهبوط فاز الوكرة على الخريطيات 3-صفر.

وبعد نهاية الشوط الأول بدون أهداف سجل أنور ديبا وخليل شريف ورينالدو دا كوستا أهداف الوكرة في الدقائق 67 و74 و76.

وأصبح رصيد الوكرة بعد هذا الفوز 24 نقطة وبقي في المركز الثامن متأخرا بنقطة واحدة عن الخريطيات صاحب المركز السابع.

ويتصدر لخويا الترتيب برصيد 48 نقطة بعد أن ضمن احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه عقب فوزه على أم صلال 3-صفر أمس الجمعة.