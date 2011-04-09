وزنياكي تواجه فسنينا في نهائي بطولة تشارلستون للتنس

(لإضافة تأهل فسنينا)

تشارلستون (ساوث كارولاينا) 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تغلبت الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة الأولى عالميا على الصربية ايلينا يانكوفيتش 6-4 و6-4 اليوم السبت لتواجه الروسية ايلينا فسنينا في نهائي بطولة تشارلستون للتنس.

وكسرت وزنياكي ارسال يانكوفيتش المصنفة الثامنة عالميا خمس مرات لكنها تعرضت لكسر الارسال ثلاث مرات في المباراة التي شهدت صراعا قويا بين اللاعبتين استمر لمدة ساعة واحدة و47 دقيقة.

وتسعى وزنياكي للفوز بثالث القابها هذا العام بعد انتصارها في انديان ويلز ودبي.

ولم تحرز فسنينا المصنفة 56 عالميا أي لقب في جولة بطولات رابطة اللاعبات المحترفات وستسعى للتتويج لأول مرة في خامس مباراة نهائية لها.

وتغلبت اللاعبة الروسية (24 عاما) على الصينية بينج شواي 7-6 و6-3 لتثأر لخسارتها في دور الثمانية في الدوحة في فبراير شباط الماضي.

وتألقت فسنينا هذا الأسبوع وتغلبت على المصنفة الثانية وحاملة اللقب سمانثا ستوسور في طريقها للتأهل الى الدور النهائي.

وفازت وزنياكي على فسنينا في نهائي بطولة نيو هيفن في أغسطس اب 2009 كما حققت اربعة انتصارات على اللاعبة الروسية وخسرت أمامها مرة واحدة.