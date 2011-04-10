نتائج مباريات في الدوري الانجليزي لكرة القدم
لندن 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتائج مباريات في الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
الاحد 10 ابريل..
بلاكبول 1 ارسنال 3
السبت 9 ابريل..
بلاكبيرن روفرز 1 برمنهجام سيتي 1
بولتون واندرارز 3 وست هام يونايتد 0
تشيلسي 1 ويجان اثليتيك 0
مانشستر يونايتد 2 فولهام 0
سندرلاند 2 وست بروميتش البيون 3
توتنهام هوتسبير 3 ستوك سيتي 2
ولفرهامبتون واندرارز 0 ايفرتون 3
م د ح (ريض) arsp
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