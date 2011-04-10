نتائج مباريات بالدوري الالماني لكرة القدم
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برلين 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي نتائج مباريات في دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم.
الاحد 10 ابريل..
باير ليفركوزن 2 سانت باولي 1
بروسيا مونشنجلادباخ 5 كولونيا 1
السبت 9 ابريل..
شتوتجارت 2 كايزرسلاوترن 4
نورمبرج 1 بايرن ميونيخ 1
هامبورج 1 بروسيا دورتموند 1
هانوفر 2 ماينتس 0
فرايبورج 3 هوفنهايم 2
شالكه 1 فولفسبورج 0
الجمعة 8 ابريل..
اينتراخت فرانكفورت 1 فيردر بريمن 1
م د ح (ريض) arsp
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